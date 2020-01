França detém ex-membro de grupo armado sírio acusado de crimes de guerra

Um ex-membro do grupo armado sírio Jaysh al Islam, suspeito de ter cometido tortura e crimes de guerra, foi preso na quarta-feira na França e acusado nesta sexta-feira, informou uma fonte judicial à AFP.

O homem, nascido em 1988 e que estava na França com um visto Erasmus para estudantes, foi preso em Marselha (sul).

Após concluir as 48 horas de detenção, ele foi apresentado a um juiz em Paris e acusado de "atos de tortura", "crimes de guerra" e "cumplicidade em desaparecimentos forçados", revelou a fonte.

Segundo uma declaração das ONGs Federação Internacional de Direitos Humanos (FIDH), Centro Sírio para a Mídia e Liberdade de Expressão (SCM) e Liga dos Direitos Humanos (LDH), o homem preso se chamava Islam Allush, mas seu nome verdadeiro é Majdi Mustafa Nameh.

"Ele está entre as principais autoridades de Jaysh no Islã", que "contou com mais de 20.000 combatentes e fez reinar o terror nas áreas rebeldes que controlava", segundo a nota.

Essa acusação abre "o caminho para a primeira investigação judicial dos crimes cometidos pelo grupo armado", aformaram as ONGs.

Jaysh al Islam (Exército do Islã) é um dos vários grupos islâmicos que se opõem ao regime de Damasco e surgiram durante a guerra civil na Síria. Também enfrentou os jihadistas do Estado Islâmico, mas foi acusado de abuso por grupos de defesa dos direitos humanos.