Comunicado do Business Wire :Moody's Foundation

Moody's Corporation (NYSE: MCO) anunciou hoje que a Moody's Foundation doou US$ 50.000 à Give2Asia, uma organização sem fins lucrativos que atende às necessidades de saúde na Ásia para o combate à propagação do novo surto de coronavírus.

"Estamos do lado de todos aqueles foram afetados pelo surto do coronavírus, incluindo os nossos funcionários, familiares e parceiros da região, e temos orgulho de contribuir para os importantes esforços de ajuda da Give2Asia durante este período desafiador", disse Ray McDaniel, presidente e CEO da Moody's Corporation.

A Give2Asia fez parceria com as principais organizações de saúde pública chinesas, como a Cruz Vermelha Chinesa e a Cruz Vermelha de Hubei, para apoiar os profissionais de saúde da linha de frente e as populações vulneráveis, fornecendo equipamentos e suprimentos médicos, fundos de coordenação e treinamento.

A doação da Moody's ajudará na aquisição do equipamento médico necessário para tratamento e contenção, como máscaras, roupas e óculos de proteção; no fornecimento de refeições e alojamento aos milhares de profissionais de saúde que viajam para as áreas mais afetadas pelo surto; e no treinamento e apoio de longo prazo para profissionais da área médica que trabalham nas linhas de frente desta e de futuras epidemias.

A Moody's Foundation é o braço filantrópico da Moody's Corporation e patrocina seus funcionários com o oferecimento de programas para ajudar a contribuir para comunidades mais fortes e um futuro melhor para as pessoas no mundo inteiro. Para saber mais sobre a Moody's Foundation, visite https://csr.moodys.io/foundation.

SOBRE A MOODY'S CORPORATION

A Moody's é um componente essencial dos mercados globais de capital, que fornece classificações de crédito, pesquisa, ferramentas e análises que contribuem para mercados financeiros integrados e transparentes. A Moody's Corporation (NYSE:MCO) é a principal empresa da Moody's Investors Service, que fornece classificações de crédito e pesquisa que abrangem instrumentos de dívida e seguros, e a Moody's Analytics, que oferece produtos de software inovadores, serviços de consultoria e pesquisa para crédito e análise econômica e gerenciamento de riscos financeiros. A empresa, que registrou uma receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, emprega cerca de 10.900 pessoas no mundo inteiro e mantém presença em 44 países. Mais informações estão disponíveis em www.moodys.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200131005575/pt/

ARLENE ISAACS-LOWE Moody's Foundation +1 212-553-7758 arlene.isaacs-Lowe@moodys.com JORDAN BRUECKNER Comunicações +1 212-553-7931 jordan.brueckner@moodys.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.