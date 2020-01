Cinco perguntas sobre a indicação do candidato democrata à Casa Branca

Iowa será na próxima segunda-feira (3) o primeiro estado a votar nas primárias democratas. Confira a seguir cinco perguntas sobre a votação que vai decidir o candidato que enfrentará o presidente americano, o republicano Donald Trump nas eleições de novembro.

- Um septuagenário pode vencer? -

A corrida pela nomeação democrata teve no início vinte candidatos, que mostravam uma diversidade inédita, com perfis, origens e idades variadas.

Mas ao chegar à primeira votação em Iowa, quatro septuagenários, todos brancos, ocupam os primeiros lugares nas pesquisas nacionais.

O ex-vice-presidente Joe Biden, de 77 anos, lidera as pesquisas, seguido do senador independente Bernie Sanders, de 78 anos, e da senadora progressista Elizabeth Warren, de 70 anos. Também aparece o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, de 77 anos.

Nas pesquisas sobre a votação de Iowa, o candidato mais jovem, Pete Buttigieg, de 38 anos, está entre os três primeiros nas intenções de voto.

Os quatro estão muito próximos nas pesquisas, o que provoca uma grande incerteza com relação aos resultados nesse Estado.

- Quatro Estados, quatro vencedores? -

Um pode ter uma grande popularidade entre os operários e agricultores do meio-oeste; o outro entre os eleitores negros e latinos. Dadas as diferentes vantagens de cada um dos favoritos, não se pode descartar que um candidato diferente ganhe em cada um dos quatro primeiros estados a votar.

Iowa e New Hampshire, que votará em 11 de fevereiro, são estados bastante rurais com populações pouco diversas, enquanto Nevada (22 de fevereiro) tem grande população latina, e na Carolina do Sul (29 de fevereiro) os negros representam a maioria do eleitorado.

- Que identidade terá o partido? -

Que candidato é o melhor para ganhar Trump? Preocupados com essa pergunta,os eleitores democratas devem eleger entre favoritos claramente divididos entre uma ala mais à esquerda e outra mais moderada.

É um "debate essencial" que atravessa o partido, escreveu o New York Times ao explicar porque, pela primeira vez em sua história, o jornal rompeu com sua tradição de apoiar um só candidato à Casa Branca para apoiar duas senadoras: Warren, mais "radical", e Amy Klobuch, de 59 anos, considerada mais "realista".

Biden e Buttigieg defendem posturas mais centristas, como Klobuch, enquanto Sanders apoia uma "revolução" política.

- Uma convenção empatada? -

Com uma corrida tão empatada, é possível que nenhum dos candidatos chegue como ganhador na convenção democrata de 13 de julho.

Para representar os democratas contra Trump, um candidato deverá ter o apoio de pelo menos 1.991 delegados, que são atribuídos proporcionalmente aos candidatos à Casa Branca, segundo o resultado de cada votação das primárias.

No total, durante as primárias serão atribuídos 3.979 delegados aos candidatos em função de seu desempenho. Esses delegados são obrigados a votar, na primeira rodada da convenção, em seu candidato designado.

Se ninguém conseguir a maioria na primeira rodada, todos ficam livres para apoiar quem quiserem e outros 770 delegados, figuras polêmicas chamadas de "superdelegados", entrarão na votação. São cargos eleitos e personalidades do partido privados do voto na primeira rodada, mas que podem votar em qualquer candidato.

- Que impacto terá o julgamento político de Trump? -

O início das primárias democratas na segunda-feira em Iowa coincide com o julgamento político contra o presidente Trump no Senado, em Washington.

O histórico processo de impeachment obrigou quatro senadores -Sanders, Warren, Klobuchar e Michael Bennet- a permanecer na capital americana durante a maior parte do final da campanha em Iowa, onde o contato pessoal com os eleitores é considerado muito importante.

A aprovação do processo destituição de Trump no Congresso no final de dezembro por abuso de poder e obstrução do Congresso não mudou as linhas partidárias em um país muito dividido.