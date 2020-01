Comunicado do Business Wire :PMI

Para realmente agregar valor às organizações e à sociedade como um todo, os líderes de projetos precisam ter uma visão do futuro das principais tendências empresariais, tecnológicas, econômicas e geopolíticas. Para ajudar os líderes de projeto a alcançar isso, o Project Management Institute (PMI), a principal associação do mundo para a profissão de gerenciamento de projetos, programas e portfólios, divulgou o seu mais recente Relatório de Sinalizações ao público. O relatório explora as principais conclusões sobre as tendências globais de longo prazo em diversas áreas temáticas e avalia como estas complexidades impactam no mundo.

A equipe de estratégia e crescimento do PMI desenvolve o relatório de sinalização anualmente para ajudar a entender para onde o mundo se move e como os líderes de projetos da indústria podem se preparar para o futuro, mas historicamente mantêm o relatório como um recurso interno. Considerando-se esse período de profundas mudanças globais, o PMI está divulgando estas ideias pela primeira vez. Este novo relatório voltado para o público identifica e explora seis principais tendências das onze sinalizações gerais em arco para que os líderes do projeto tenham as informações necessárias para transformar ideias em realidade.

"O nosso mundo passa por um grande número de mudanças, que inevitavelmente afetarão o trabalho dos líderes de projeto, assim como a nossa vida cotidiana", disse Sunil Prashara, presidente e CEO do Project Management Institute. "Os líderes de projeto devem ter um profundo entendimento das tendências que moldam o mundo. Embora essas tendências criem desafios para os líderes de projetos, elas também criam oportunidades para que os gerentes de projetos promovam soluções e realmente agreguem valor às organizações e à sociedade."

O relatório, que se baseia em pesquisas de tendências, além de entrevistas com profissionais de projeto, reportagens e dados do setor, inclui os seguintes insights:

-- A próxima geração de profissionais de projeto derivará da África e da maioria dos países em desenvolvimento: a maior proporção de jovens de 25 a 34 anos é encontrada na África, Oriente Médio, Sudeste Asiático e América do Sul e Central, o que torna a região madura, com oportunidades de carreira para jovens profissionais de projeto que desejam desempenhar um papel na atualização do transporte, gestão de água e infraestrutura de energia de suas respectivas regiões. Mas, embora os jovens talentos estejam ansiosos, eles também são inexperientes - e precisarão de orientação para navegar no cenário complexo de projetos.

-- Os gerentes de projeto podem desempenhar um papel central na prevenção de riscos e ameaças globais associados às mudanças climáticas: para equilibrar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental, os líderes do projeto precisam começar a pensar de maneira diferente. À medida que a face do planeta for remodelada, os profissionais de projeto se encontrarão na liderança de projetos em gestão da água, sustentabilidade ambiental, energia renovável e muito mais. Reimaginar a forma como as comunidades existem ajudará a preservar a qualidade de vida em muitas regiões, e os líderes do projeto estarão posicionados para desempenhar um papel fundamental na realização dessa preservação.

-- O rápido crescimento da IA recompensará aqueles com fortes habilidades técnicas e de pessoas: a inteligência artificial (IA) tem o potencial de inaugurar uma era de inovação que melhorará a humanidade de maneiras que nem sequer podemos começar a entender. A responsabilidade recai sobre os líderes de projeto para ajudar a tirar o máximo de proveito da tecnologia, enquanto reduz os riscos para a sociedade. Os profissionais de projetos já gerenciam 23% das iniciativas usando a IA e esperam um salto para 37% nos próximos três anos, de acordo com os Inovadores de IA do PMI: Quebrando o Código no Desempenho de Projetos.

-- O protecionismo desenfreado ameaça a globalização; entretanto, muitas equipes de projetos internacionais podem passar por esse processo ilesas: embora o mundo dos negócios tenha sido definido por sua maciça escala global, o puro escopo da globalização afetou muitas comunidades, levando a uma onda de políticas de comércio, imigração e trabalho cada vez mais protecionistas e até mesmo discriminatórias. O isolacionismo enfatiza ainda mais o planejamento e a execução eficientes de projetos para equipes multinacionais, multiétnicas e geograficamente distribuídas. Os líderes de projeto são excelentes quando colaboram através de fusos horários, independentemente das tensões geopolíticas - tornando-os um ótimo estudo de caso sobre o poder da globalização.

-- Os líderes de projeto terão a tarefa de fechar a lacuna entre as necessidades globais de infraestrutura e de investimento: à medida que os centros populacionais urbanos incham, as mudanças climáticas se intensificam e as economias emergentes amadurecem, a demanda por água, estradas, aeroportos, portos, redes elétricas e redes de comunicação também aumenta. Há um pouco de história a ser superada aqui, com megaprojetos de infraestrutura propensamente infames a custos excessivos e atrasos. Enquanto muitas equipes estão se voltam para a tecnologia para se afastar dessa tendência, os líderes de projeto ainda precisarão de habilidades boas e antiquadas para criar um consenso social mais forte.

-- A segurança cibernética exige transformação não apenas na tecnologia, mas também na cultura: os ataques de cibersegurança são variados, desde o roubo da senha bancária de um indivíduo até a infiltração total de peças de infraestrutura física crítica orientadas por tecnologia, como uma rede elétrica ou um sistema de transporte público. Com essas tecnologias complexas, os líderes de projeto devem estabelecer laços entre as empresas, enquanto buscam a inovação. Isto significa que os profissionais de projeto precisarão não apenas de proeza técnica, mas também de habilidades estelares de liderança e envolvimento das partes interessadas.

À medida que uma nova década apresenta um mundo cheio de questões complexas, fica claro que precisamos reimaginar a natureza do trabalho e como ele é feito. A demanda por talento versátil e ousado de projetos - capaz de adotar novas maneiras de trabalhar, liderar equipes diversas e explorar soluções inovadoras para agregar valor - provavelmente aumentará. Ao entender a transformação do mundo, os líderes de projeto estarão mais preparados para aproveitar as oportunidades que estão à frente na The Project Economy, onde as empresas proporcionarão valor financeiro e social às partes interessadas através da conclusão bem-sucedida de projetos, entrega de produtos e alinhamento com fluxos de valor.

Leia o Relatório de Sinalizações mais recente aqui.

