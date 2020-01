Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA continua monitorando e avaliando o impacto potencial do Coronavírus em seus eventos MWC20, realizados anualmente em Barcelona, Xangai e Los Angeles, bem como na Mobile 360 Series de conferências regionais. A GSMA confirma que não houve impactos de inscrição no MWC Barcelona até agora e o próximo evento do MWC Barcelona, de 24 a 27 de fevereiro de 2020, continuará conforme planejado, em todos os locais da Fira Gran Via, Fira Montjuïc e La Farga L'Hospitalet, incluindo YoMo e Four Years From Now (4YFN). Especificamente, para o MWC Barcelona 2020, já há medidas no local, sendo que atualizações podem ser encontradas em www.mwcbarcelona.com/about/news/.

A OMS concordou que o surto agora atende aos critérios para uma Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional (PHEIC) e propõe consultoria a ser emitida como Recomendações Temporárias. O parecer atualizado da OMS afirma que: 'Os países devem dar ênfase especial à redução da infecção humana, prevenção da transmissão secundária e disseminação internacional, etc. O Comitê não recomenda nenhuma restrição de viagem ou comércio com base nas informações atuais disponíveis.'

A GSMA irá:

-- Seguir com atenção e aderir às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), todas as recomendações aplicáveis do governo chinês, todas as recomendações da autoridade sanitária espanhola e todas as recomendações e protocolos policiais / de saúde

-- Trabalhar com a Fira de Barcelona para garantir produtos de higienização suficientes em todos os locais e implementar outras atividades segundo as recomendações de nossas parcerias na cidade

-- Orientar os expositores que talvez não possam viajar ao MWC Barcelona (por meio dos gerentes de contas da GSMA ou da Equipe de Atendimento ao Cliente) em empresas e serviços locais que possam atender às suas necessidades no local.

As medidas que planejamos implementar no MWC irão incluir, mas não se limitar a:

-- Programa de limpeza e desinfecção aprimorado em todos os pontos de contato de alto trânsito, por exemplo áreas de alimentação, superfícies, corrimãos, WCs, entradas / saídas, telas táteis públicas, etc., junto com o uso de materiais e produtos corretos de limpeza / higienização

-- Maior suporte médico no local

-- Campanha de conscientização via online bem como compartilhamento de informações e sinalização no local

-- Disponibilidade de materiais de higienização e desinfecção para uso público

-- Conscientização e treinamento a todos os funcionários e associados sobre medidas preventivas pessoais padrão, por exemplo higiene pessoal, frequência de uso de produtos de higienização / desinfecção, etc.

-- Consultoria aos expositores na implementação de limpeza e desinfecção eficazes de estandes, escritórios, além de orientações sobre medidas de higiene pessoal e comportamento preventivo comum

-- Diretrizes de saúde pública e comunicação de consultoria a hotéis em Barcelona, transporte público e privado, restaurantes e locais de alimentação, varejo, etc.

Exortamos veementemente os expositores e participantes a implementar diretrizes e protocolos adequados, conforme sugerido pela OMS e outras autoridades de saúde, para conter e mitigar qualquer propagação adicional do vírus. As recomendações atualizadas da OMS podem ser encontradas aqui: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance e o comunicado de imprensa mais recente publicado pela OMS aqui: https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov).

-FIM-

