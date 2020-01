Com Brexit, 27 novos eurodeputados chegam ao Parlamento Europeu

Para muitos na União Europeia (UE), o Brexit é um adeus, mas, para 27 deputados, é um novo começo. Eleitos em maio, esses parlamentares aguardavam no banco a saída do Reino Unido e de seus deputados para chegar ao Parlamento Europeu.

Com a saída do Reino Unido da UE nesta sexta-feira, os 73 eurodeputados britânicos deixam seus assentos, que serão ocupados por 27 novos deputados pertencentes a 14 outros países do bloco, enquanto o restante das vagas serão usados em ampliações futuras.

"Acompanhei esses meses com expectativa e incerteza", disse à AFP o socialista espanhol de 45 anos Marcos Ros Sempere. "Parecia que já era, quando outubro estava chegando, e aí não", acrescenta ele em referência à prorrogação da data do Brexit.

Este arquiteto de formação e professor da Universidade Politécnica de Cartagena (sudeste), que recupera seu credenciamento como eurodeputado em Bruxelas na segunda-feira, faz parte dos cinco parlamentares que a Espanha ganha com a saída britânica.

Espanha e França ganham cinco eurodeputados cada, seguidas por Itália e Holanda com três, Irlanda com dois e nove outros países com um. O Parlamento Europeu passa assim de 751 para 705 deputados, e os novos serão apresentados oficialmente à plenária em 10 de fevereiro.

Durante esses meses de espera, desde sua eleição em maio até a posse do cargo, o estoniano Riho Terras (PPE, à direita), um general aposentado de 52 anos de idade, não perdeu tempo e continuou trabalhando para sua empresa que desenvolve veículos sem motoristas para exércitos e indústrias.

"Desta vez, me preparei", reconhece a francesa Ilana Cicurel, de 47 anos, que faz parte dos liberais. Mas agora essa advogada está "impaciente e orgulhosa" em iniciar seu trabalho parlamentar.