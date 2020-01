A China criticou fortemente nesta sexta-feira (31) o alerta emitido pelos Estados Unidos para que seus cidadãos não viajem para a China, ou deixem o país com urgência, por conta do surto do novo coronavírus.

"Algumas declarações e ações de autoridades americanas não são corretas nem apropriadas", declarou em um comunicado o porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Hua Chunying.