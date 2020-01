Caso de estudante de escola corânica espancado até a morte choca Senegal

O Senegal está novamente em choque após a morte de um estudante de uma escola corânica, vítima de uma "correção" administrada por um colega muito mais velho.

No país, existem milhares de escolas corânicas, onde muitas crianças são vítimas de maus-tratos de acordo com as ONGs.

Fallou Diop, de 10 anos, morreu na noite de domingo. Havia sido "submetido a uma correção" infligida por um jovem encarregado de vigiar os alunos na ausência do professor de Alcorão. Segundo fontes policiais, estava sendo castigado por não ter assimilado as lições do dia.

Na noite de quinta-feira, o "monitor", com idade entre 15 e 20 anos, de acordo com a imprensa local, e o diretor da escola corânica na vila de Raoudou Rayahin foram acusados de "assassinato", de "porem em risco a vida de outras pessoas" e de "não prestarem assistência a uma pessoa em perigo".