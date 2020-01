Comunicado do Business Wire :Merz

A Merz, líder global em estética médica, anunciou hoje que os dados do portfólio de produtos da Merz Aesthetics, incluindo Belotero®, Cellfina® e Radiesse® serão apresentados em palestras e pôsteres no 2020 International Master Course on Aging Science (IMCAS) World Congress, de 30 de janeiro a 1º de fevereiro de 2020, em Paris, França.

"Esta reunião fornece uma plataforma para Merz Aesthetics para não apenas promover a educação e o treinamento contínuo, mas também, envolver-se em conversas ponderadas do setor enquanto se conecta com especialistas da estética médica e colegas líderes do setor de todo o mundo," disse o CEO da Merz Aesthetics, Bob Rhatigan. "Somos gratos pela nossa herança e inovação neste espaço que nos permitem parceria com especialistas em estética médica de renome mundial, para compartilhar pesquisas sobre o diversificado portfólio de produtos da Merz Aesthetics no IMCAS World Congress."

Além das apresentações de pôsteres listadas abaixo, Merz Aesthetics está patrocinando o evento do simpósio "Rejuvenescimento Facial: Sessões interativas para aprimorar suas habilidades de injeção", a ser realizado nosábado, 1º de fevereiro de 10:30 à 12:30 h, na sala Amphi Bleu. A sessão será aberta pelo CEO da Merz Aesthetics, Bob Rhatigan, e incluirá ideias de tratamento de quatro palestrantes especialistas internacionais:

-- Dra. Tatjana Pavicic - Dermatologista, Alemanha

-- Dra. Kate Goldie - Médica Estética, Reino Unido

-- Profa. Yana Yutskovskaya - Dermatologista, Rússia

-- Dra. Jani van Loghem - Médica Estética, Holanda

Apresentações orais

Apresentações independentes, incluindo dados do portfólio da Merz Aesthetics:

O que há de novo em tratamentos minimamente invasivos

-- Atualização sobre preenchimentos dérmicos (99921) - Kate Goldie, MBChB - RU. Quinta-feira, 30 de janeiro de 17:54 à 18:06 h, Amphi Bleu - Nível 2

Modelagem corporal e celulite

-- Celulite e flacidez da pele (93276). Doris Hexsel, Dermatologista - Brasil. Quinta-feira, 30 de janeiro de 10:30 à 10:42 h, Amphi Bleu - Nível 2

-- Atualização no tratamento da celulite: como covinhas, flacidez e volume podem ser efetivamente tratados (98147)1. Gabriela Casabona, MD - Espanha. Quinta-feira, 30 de janeiro de 11:18 à 11:30 h, Amphi Bleu - Nível 2

Preenchedores bioestimuladores

-- Bioestimuladores: como a diluição/difusão interfere no resultado (93391). Gabriela Casabona, MD - Espanha. Sábado, 1º de fevereiro de 16:30 à 16:42 h, Sala 143 - Nível 1

Apresentações de e-Posters

Os e-Posters estarão disponíveis para visualização na Área de Pôster no Nível 2, a partir de quinta-feira 30 de janeiro a sábado 1º de fevereiro de 2020.

-- Distribuição do gel volumizante de ácido hialurônico reticulado de matriz polidensificada coesa em modelo de pele humana ex vivo. Christina Wollenburg, Jeanette Simon, Dra. Kay Marquardt, Dr. Thomas Hengl - todos de Merz Pharmaceuticals GmbH, Alemanha.

-- As microesferas de hidroxiapatita de cálcio fornecem organização em redes de colágeno desorganizadas, levando à melhoria da atratividade da pele. Gabriela Casabona, MD - Espanha. Dr. Bartosch Nowag, Daniela Schäfer, Davide Greco, Dr. Thomas Hengl - todos de Merz Pharmaceuticals GmbH, Alemanha.

BOCOUTURE® Milestone

Este ano, a Merz também está comemorando o aniversário de dez anos de BOCOUTURE® (incobotulinumtoxin A) na Europa. A toxina botulínica faz parte do portfólio da Merz Aesthetics e recebeu aprovação em 15 países da Europa nos últimos dez anos. Um estande de palestra sobre "BOCOUTURE® - 10 anos de uma neurotoxina única" com Dr. Thomas Rappl será realizado sexta-feira, 31 de janeiro às 16:00 h, estande N ° P251.

Sobre a Merz

Merz é uma empresa global diversificada de assistência médica com sede em Frankfurt, Alemanha. Empresa privada há mais de 111 anos, atua nas áreas de estética, terapêutica e atendimento ao consumidor e se destaca por seu compromisso com a inovação, perspectiva de longo prazo e foco no crescimento rentável. No ano fiscal de 2018/19, a Merz gerou receita de 1.094 milhões de EUR; a empresa possui uma força de trabalho total de 3.213 funcionários em todo o mundo e presença direta em 28 países. Mais informações disponíveis em www.merz.com.

