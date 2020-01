Comunicado do Business Wire :Glory Global Solutions

Glory Global Solutions (International) Ltd, uma subsidiária totalmente detida pela GLORY Ltd. [TYO:6457], anunciou planos para um investimento significativo na Acrelec Group SAS, um líder em soluções de self-service para restaurantes de serviço rápido e indústria de retalho.

Sediada em Saint-Thibault-des-Vignes, França, com operações em mais de 14 países, a Acrelec concentra-se no desenvolvimento de experiências centradas em pessoas através de quiosques de self-service, sinalização digital, bem como soluções móveis para encomenda e recolha. Além das soluções de frente da loja, a empresa oferece soluções de "processo completo de automatização" incluindo análises de IoT (Internet of things), IVR, avaliação visual, integração de dados externos e a aplicação de regras geradas por inteligência artificial para impulsionar cozinhas e otimização de processos para restaurantes de serviço rápido.

Com mais de 40.000 soluções instaladas em mais de 70 países, a Acrelec conta com muitos dos restaurantes e marcas de retalho mais conhecidos mundialmente entre os seus clientes. Falando acerca do investimento, Akihiro Harada, Chief Executive Officer na Glory Global Solutions, disse: "Temos trabalhado com a equipa da Acrelec desde há vários anos e reconhecemos que havia uma forte ligação nas nossas culturas e ambições, bem como em soluções complementares que trazemos para o mercado. Vemos uma tendência crescente onde os consumidores querem ter mais controlo nas suas experiências em compras e refeições na loja. A Acrelec oferece este controlo aos consumidores através de soluções de self-service com resposta pessoal e contextualizada. O nosso investimento na Acrelec vai ajudar a acelerar este ritmo de inovação para capitalizar esta tendência. Iremos igualmente trabalhar em conjunto para garantir a escolha continuada em pagamentos de cliente, incluindo a integração das soluções de automatização de caixa da Glory para estender as opções de pagamento para consumidores que usam quiosques de pedidos e pagamentos da Acrelec."

Motozumi Miwa, Presidente da GLORY Ltd, disse: "O nosso investimento na Acrelec é mais um passo na execução da Visão de Longo Prazo da GLORY. O sucesso da Acrelec nos quiosques self-service, soluções de "click & collect" e otimização do serviço drive-through, em conjunto com os seus conhecimentos de IoT e inteligência artificial, está diretamente em linha com a estratégia de diversificação e crescimento da Glory."

Jacques Mangeot, co-CEO da Acrelec comentou: "O investimento de hoje pela Glory dará o próximo passo emocionante para a nossa empresa e representa uma grande oportunidade para os nossos clientes e para a nossa equipa. Após muitos anos de esforço para atender às necessidades digitais da loja, estamos preparados para impulsionar a implementação das soluções inovadoras de "loja inteligente" da próxima geração. O nosso equipamento estiloso e de alta qualidade, beneficiará de um conjunto completo de software inovador de inteligência artificial que aumenta receitas e velocidade de serviço."

Jalel Souissi, co-CEO da Acrelec acrescenta: "Este investimento é um forte endosso da nossa direção de negócio. Sabemos que a adesão ao muito respeitado grupo Glory será reconfortante para os nossos extraordinários clientes líderes mundiais, que podem ter a certeza que a Acrelec continuará a servi-los com paixão, devoção e inovação contínua. A abordagem da Glory ao investimento é também uma oportunidade fantástica para os membros da nossa equipa, que serão enriquecidos por novas experiências e projetos enquanto continuam a viver os valores de agilidade, proximidade ao cliente e inovação da Acrelec, que nos tornaram bem-sucedidos."

O investimento da Glory na Acrelec está sujeito à revisão dos representantes dos trabalhadores, e das autoridades de concorrência aplicáveis.

Acerca da ACRELEC

Acrelec é uma empresa global de tecnologia focada em reinventar a experiência de cliente para restaurantes e retalho. Beneficiando de décadas de experiência em software, hardware e serviço, desenvolvemos e integramos novas plataformas que aumentam o envolvimento do cliente, otimizam a eficiência e melhoram as operações.

Os nossos 900 funcionários em todo o mundo colaboram com os nossos clientes e parceiros para desenhar, criar e construir as principais lojas inteligentes do mundo. Nunca satisfeitos com o status-quo, a nossa paixão está em oferecer inovações que geram resultados de negócio.

Acerca da GLORY

Como líder global em soluções de tecnologia de numerário, fornecemos aos setores financeiro, retalho, caixa eletrónico e de jogo, a confiança que o seu dinheiro está protegido e sempre trabalhando para ajudar a construir um negócio mais forte.

As nossas tecnologias de automação de caixa e serviços de engenharia de processo ajudam empresas em mais de 100 países a otimizar o manuseamento, movimentação e gestão de numerário. Enquanto espalhados pelo mundo, envolvemo-nos pessoalmente com cada cliente para resolver os seus desafios e metas únicos - aumentando a eficiência das equipas, reduzindo os custos operacionais e permitindo uma experiência mais gratificante para o cliente.

Empregando mais de 10.000 profissionais em todo o mundo, com instalações dedicadas de desenvolvimento, design e fabrico por todo o mundo, a GLORY assenta sobre uma rica herança focada no cliente e baseada em tecnologia que abrange quase cem anos.

Para mais informação visite: www.glory-global.com ou siga-nos no Twitter: http://twitter.com/glory_global.

GLORY Paul Race Diretor de Marketing Global +44 (0) 7887 052366 paul.race@glory-global.com

