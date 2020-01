Itália declara estado de emergência contra propagação do novo coronavírus

O governo italiano declarou estado de emergência, nesta sexta-feira (31), para acelerar a luta contra o novo coronavírus e evitar uma possível propagação, um dia depois da confirmação dos dois primeiros casos no país, em dois turistas chineses.

O estado de emergência é declarado com frequência na Itália, depois de terremotos, ou inundações, como as registradas recentemente em Veneza. É um mecanismo que permite ativar fundos e mobilizar organismos, como a Defesa Civil, com o objetivo de preparar estruturas de acolhida de pessoas.

A proclamação do estado de emergência não é uma surpresa depois do anúncio feito na quinta-feira pelo primeiro-ministro, Giuseppe Conte, sobre os dois primeiros casos de coronavírus no país e a suspensão de todos os voos a partir e com destino à China.

De acordo com a imprensa italiana, o procedimento de emergência está previsto para seis meses.

Ao que parece, o casal infectado passou por Milão e estava em Roma quando os sintomas da doença apareceram na quarta-feira. Seu quarto de hotel foi isolado e ambos foram colocados em observação no hospital Spallanzani da capita italiana, o centro de referência para doenças infecciosas na Itália.

"Os pacientes estão bem, são jovens e é como se tivessem uma gripe. Não há terapia para esta infecção, é tratada como a gripe. Devem permanecer isolados por alguns dias", afirmou Giuseppe Ippolito, diretor do hospital Spallanzani.

Ele insistiu em tranquilizar os italianos, que começam a demonstra preocupação com as notícias.

"Os cidadãos devem permanecer tranquilos, porque o verdadeiro risco de contágio existe se as pessoas doentes já apresentam os sintomas e, assim que os dois turistas os apresentaram, seguimos os procedimentos previstos", disse.

"Estamos quase seguros que não aconteceram outros contágios", disse, antes de destacar que o "vírus não é transmitido durante a incubação, exceto em casos excepcionais", concluiu.