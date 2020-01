A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, advertiu nesta sexta-feira o Reino Unido para o risco de caminhar solitário e destacou que a força não reside no "esplêndido isolamento", e sim na união.

"Durante todos estes anos, 47 anos, a União Europeia (UE) se tornou uma potência (...) A força não reside no esplêndido isolamento, e sim em nossa união única", disse Von der Leyen em uma entrevista coletiva horas antes da saída oficial do Reino Unido do bloco.