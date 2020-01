Itália declara estado de emergência contra propagação do novo coronavírus

O governo italiano declarou estado de emergência, nesta sexta-feira (31), para acelerar a luta contra o novo coronavírus e evitar uma possível propagação, um dia depois da confirmação dos dois primeiros casos no país, em dois turistas chineses.

O estado de emergência é declarado com frequência na Itália, depois de terremotos, ou inundações, como as registradas recentemente em Veneza. É um mecanismo que permite ativar fundos e mobilizar organismos, como a Defesa Civil, com o objetivo de preparar estruturas de acolhida de pessoas.