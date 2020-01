Crescimento na Eurozona se desacelera, a 1,2% em 2019

O crescimento na Eurozona se situou em 1,2%, em 2019 - informou nesta sexta-feira (31) o escritório europeu de estatísticas Eurostat, em uma primeira estimativa que projeta uma forte desaceleração em relação a anos anteriores.

O número é mais otimista do que nas últimas previsões da Comissão Europeia. Em novembro, projetou-se uma expansão de 1,1% para 2019 nos 19 países do euro em seu conjunto, contra 1,8% de 2018, e 2,4% de 2017.

No quarto trimestre de 2019, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro progrediu 0,1% na comparação com o trimestre precedente.

A tensão comercial com os Estados Unidos, o aumento das tensões geopolíticas e a incerteza sobre a futura relação entre União Europeia (UE) e Reino Unido após o Brexit afetaram a expansão.