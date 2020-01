Reino Unido confirma primeiros casos do coronavírus de Wuhan

O Reino Unidos confirmou nesta sexta-feira os dois primeiros casos do coronavírus de Wuhan em seu território.

"Podemos confirmar que dois pacientes na Inglaterra, membros da mesma família, apresentaram resultado positivo", afirmou Chris Whitty, diretor do Serviço Médico da Inglaterra, em um comunicado divulgado pelo ministério da Saúde.

"Os pacientes estão sendo tratados por especialistas do Serviço Nacional de Saúde e recorremos a procedimentos usados no controle de infecções para evitar a nova propagação do vírus", completou.

Fontes médicas afirmaram que as pessoas que estiveram em contato com os pacientes estão sendo rapidamente identificadas.

As autoridades não explicaram se as duas pessoas infectadas viajaram à China recentemente.