Fracassar no acordo comercial pós-Brexit seria 'ameaça existencial' para Irlanda

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, advertiu nesta sexta-feira (31) contra a "ameaça existencial" para a economia irlandesa que o fracasso em um acordo comercial pós-Brexit entre Reino Unido e União Europeia (UE) representaria.

"Um fracasso neste acordo comercial seria uma ameaça maior e uma ameaça existencial para nossa economia em 2021. Precisamos deste acordo", disse Varadkar.

Com a concretização do Brexit, Londres e Bruxelas vão começar a negociar o marco de sua futura relação, sobretudo, no que se refere ao comércio.