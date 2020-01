Avião britânico retira mais de 100 europeus de Wuhan

Um avião fretado pelo Reino Unido decolou nesta sexta-feira de Wuhan, epicentro na China do novo coronavírus, com 110 cidadãos britânicos e de outras nacionalidades, com destino a Grã-Bretanha e depois Espanha.

O avião civil decolou de Wuhan (centro da China) às 9H45 locais (22H45 de Brasília, quinta-feira), com 83 britânicos e 27 cidadãos de outras nacionalidades, de acordo com o Foreign Office.

A aeronave deve pousar na base militar de Brize Norton, no centro da Inglaterra, nesta sexta-feira e depois prosseguirá para a Espanha.

A epidemia do novo coronavírus deixou 213 mortos e milhares de infectados, a grande maioria em Wuhan e sua região.