Comunicado do Business Wire :DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) anunciou hoje que Chris Drumgoole foi nomeado vice-presidente executivo e diretor de informações.

Drumgoole, que anteriormente trabalhou como diretor de informações da GE, irá se reportar a Mike Salvino, presidente e diretor executivo da DXC. A nomeação de Drumgoole representa a sétima adição à equipe de liderança sênior de Salvino desde que se tornou diretor executivo em setembro do ano passado.

Em sua função, Drumgoole irá liderar a estratégia e operações mundiais de TI da DXC, ajudando a empresa a atender e exceder as necessidades de tecnologia de seus clientes. Ele chefiará uma equipe responsável por executar as operações de tecnologia da DXC, integrar e otimizar sistemas bem como implementar novos recursos digitais para melhorar o desempenho e a eficiência. Sua equipe também irá garantir a segurança e a estabilidade da infraestrutura mundial de TI da DXC.

"Temos o prazer de somar alguém com a experiência e as capacidades que Chris traz", disse Salvino. "Em sua função de diretor de informações, Chris irá desenvolver as mesmas capacidades principais que a DXC oferece a seus clientes. Ao fazer isto, irá mostrar as vantagens de uma estratégia focada com base no volume de tecnologia corporativa da DXC - e o impacto que pode ter sobre clientes, pessoas e execução operacional."

Drumgoole tem mais de 20 anos de experiência no setor de tecnologia digital e de informação, incluindo um trabalho significativo de tecnologia com o governo dos EUA.

Como diretor de informações da GE, Drumgoole liderou as operações mundiais de tecnologia da empresa, incluindo aplicativos, infraestrutura e serviços compartilhados referentes. Antes de diretor de informações, trabalhou como diretor de tecnologia.

Drumgoole ingressou na GE vindo da Verizon, onde trabalhou como diretor operacional da subsidiária Terremark da Verizon, fornecedora de nuvem, hospedagem e central de dados. Ele entrou na Verizon mediante a aquisição da Terremark, onde trabalhou como membro da equipe de liderança executiva.

"Estou animado por fazer parte de uma equipe comprometida com tecnologias digitais que possam oferecer desempenho, eficiência e segurança para a DXC e seus clientes", disse Drumgoole. "Estou ansioso em tornar nossa operação de TI um estudo de caso ao qual pode ser obtido através da percepção estratégica e inovação em todo o volume de tecnologia".

Drumgoole trabalha no conselho administrativo da PetSmart, onde é membro do comitê de auditoria; no conselho consultivo da Faculdade de Engenharia e Computação da Florida International University; e como membro do conselho administrativo da ONUG, um fórum para líderes de negócios de TI interessados em trocar ideias e melhores práticas para tecnologias abertas.

Ele estudou sistemas de informações gerenciais (MIS) na Pace University em Nova York. Morador de Miami, Drumgoole é voluntário do Year Up, que fornece orientação e oportunidades de emprego a jovens em áreas urbanas para ajudá-los a atingir seu potencial.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações cruciais de missão, modernizando a TI, otimizando arquiteturas de dados e garantindo segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. Com décadas de inovação, as maiores empresas do mundo confiam na DXC para implantar nosso volume de tecnologia corporativa a fim de oferecer novos níveis de desempenho, competitividade e experiências de clientes. Saiba mais sobre a história da DXC e nosso foco em pessoas, clientes e execução operacional em www.dxc.technology.

