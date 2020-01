França inicia retirada de seus cidadãos da cidade chinesa de Wuhan

Um avião enviado especialmente para retirar 200 cidadãos franceses decolou nesta sexta-feira (noite de quinta, 30, no Brasil) da cidade chinesa de Wuhan, epicentro de uma epidemia de pneumonia viral, segundo jornalistas da AFP a bordo da aeronave.

O avião militar enviado pela França tem previsto pousar em Istres (no sul do país, perto de Marselha) depois de um voo de 12 horas.

Em sua chegada ao território francês, os passageiros permanecerão isolados durante 14 dias em um centro de lazer, também perto de Marselha, para a realização de exames médicos.

"Há um protocolo que permitirá a essas pessoas viver neste centro de lazer. Tomamos todas as precauções", disse Pierre Dartout, encarregado da região da Provence - Alpes - Côte d'Azur, em coletiva de imprensa.

As autoridades anunciaram a programação de um segundo voo para os próximos dias, com o qual serão evacuados mais cidadãos franceses e de outros países europeus. O segundo voo deverá evacuar 350 pessoas.

A Itália já anunciou nesta quinta o envio de um avião para Wuhan, a Alemanha tem planejada a evacuação de 90 cidadãos do país "nos próximos dias" e o Reino Unido deve retirar nesta sexta umas 200 pessoas.

O número de vítimas fatais na epidemia viral na China subiu nesta sexta para 212 pessoas, com 8.900 casos confirmados.

De acordo com o último balanço, nesta quinta morreram 42 pessoas na província de Hubei, no centro do país, onde se registraram 1.200 novos casos em um dia em que a OMS declarou uma emergência internacional pelo novo coronavírus.