Príncipe Harry perde processo contra o jornal Mail on Sunday

O príncipe Harry, neto de Elizabeth II da Inglaterra, perdeu um processo nesta quinta-feira contra o jornal sensacionalista Mail on Sunday por um artigo que criticava as fotografias de um elefante selvagem que o duque de Sussex havia publicado no Instagram.

Essa decisão, tomada pelo regulador de imprensa britânico, representa um revés para o príncipe, que, juntamente com sua esposa Meghan, iniciou um processo judicial contra vários veículos de comunicação por se intrometerem em sua vida privada.

Recentemente, eles também ameaçaram processar os paparazzi que os fotografaram no Canadá, onde vivem com seu filho de oito meses, Archie, desde que decidiram abandonar seus papéis oficiais na família real britânica no início deste mês, na tentativa de escapar da pressão da mídia.

De acordo com Harry, o Mail on Sunday escreveu uma manchete tendenciosa em abril: "Drogado e atado (...) o que Harry não contou sobre aquelas fotos impressionantes da vida selvagem".

O artigo afirmava que o elefante ao seu lado estava sob efeito de tranquilizantes e que a foto foi cortada para que a corda com a qual estava amarrado por uma perna não pudesse ser vista.

O príncipe denunciou que "o artigo era impreciso porque dava a entender que, ao não declarar que o animal havia sido drogado e amarrado, ele intencionalmente induziu o público ao erro".

O órgão regulador concluiu que a publicação não violou o artigo 1 do código da profissão, segundo o qual "a imprensa deve tomar cuidado para não publicar informações ou imagens erradas, imprecisas ou distorcidas".