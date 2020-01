Ross: coronavírus na China deve acelerar retorno de empregos à América do Norte

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, lamentou o surto de coronavírus que tem como epicentro a China, mas considerou que isso deve "acelerar o retorno de empregos à América do Norte, alguns deles para os EUA". Ele tratou do assunto em entrevista na manhã desta quinta-feira, 30, à rede Fox Business, na qual disse que alguns desses empregos também devem seguir para o México.



O coronavírus é "uma questão a mais para as empresas considerarem quando revisarem suas cadeias de suprimento", disse Ross. Segundo ele, há relatos de que a Apple estuda como repor parte de sua produção na China. "Outras empresas devem fazer o mesmo", afirmou.