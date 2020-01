Processo de impeachment: poder de Donald Trump em questão

Donald Trump pode cometer legalmente abuso de poder em nome do interesse público? A questão incendeia o Senado, que conclui nesta quinta-feira sua sessão de perguntas e respostas no julgamento de impeachment do presidente americano, última chance para os democratas convencerem os republicanos a ouvir novas testemunhas.

Um dos advogados do inquilino da Casa Branca, o famoso constitucionalista Alan Dershowitz, destacou a questão na quarta-feira com um argumento contundente.

Se um presidente pensa que é "o melhor presidente de todos os tempos", ele "não merece" ser destituído por ter agido no "interesse geral", a fim de garantir um novo mandato, justificou.

A explicação provocou o espanto da oposição, que a considerou uma justificativa para o poder presidencial ilimitado.

"De acordo com seus advogados, está tudo bem desde que o presidente acredite que isso ajude a sua reeleição", disse Adam Schiff, que lidera a equipe democrata.

"Não é aceitável solicitar uma interferência estrangeira nas eleições, mesmo se você fracassar. Isso faz de você um trapaceiro fracassado", acrescentou no Twitter.

O 45º presidente dos Estados Unidos é acusado de ter cometido abuso de poder ao pedir à Ucrânia que investigasse Joe Biden, seu possível adversário nas eleições presidenciais de novembro.

Para forçar Kiev, teria bloqueado uma ajuda militar crucial para este país aliado.

- "Louco e insensato" -

Uma vez que o caso foi revelado por um denunciante, o bilionário republicano supostamente obstruir o trabalho do Congresso, ao proibir seus colaboradores de participarem da investigação parlamentar lançada pelos democratas na Câmara de Representantes.

A defesa de Donald Trump alega que o presidente temia a extensão da corrupção na Ucrânia e as atividades do filho do ex-vice-presidente democrata Joe Biden, Hunter, como funcionário de um grupo ucraniano de gás.

Para a senadora democrata Tammy Duckworth, encarregada de julgar o bilionário republicano com seus 99 colegas, o argumento de Alan Dershowitz "parece vir diretamente da Coreia do Norte, não da Pennsylvania Avenue", em referência ao endereço da Casa Branca.

As declarações do advogado do presidente também surpreenderam vários especialistas em direito. Neal Katyal, da Universidade de Georgetown, denunciou um argumento "louco" e "insensato" no Instagram.

"Se o presidente Trump matasse um adversário, Joe Biden ou qualquer outra pessoa, (sua defesa) diria 'é do interesse público que Joe Biden não seja eleito (...) então não deve ser acusado'", analisou.

Diante das críticas, Alan Dershowitz garantiu nesta quinta-feira que seus comentários foram deliberadamente distorcidos pela mídia contrária a Donald Trump.

- Trump em campanha -

Este último dia de perguntas feitas pelos senadores, por escrito, também deve ser a última chance para o campo democrata convencer os representantes eleitos da maioria republicana a convocar novas testemunhas consideradas essenciais para um julgamento justo.

Uma votação sobre o assunto está marcada para a tarde de sexta-feira.

Eles querem ouvir o ex-conselheiro de segurança nacional de Donald Trump, John Bolton, cujo livro a ser publicado em breve contém segredos embaraçosos para o presidente.

Demitido em setembro, John Bolton afirma que o presidente disse a ele em agosto que não desejava desbloquear a ajuda militar para a Ucrânia até que o país investigasse os Biden.

Os democratas sabem que o presidente tem todas as chances de ser absolvido, e a Constituição impõe uma maioria de dois terços (67 votos) para destituí-lo.

Até agora, os 53 senadores republicanos se uniram em favor do ex-empresário de Nova York, que quer acabar rapidamente com esse julgamento.

Se a votação das testemunhas, que exige maioria simples, terminar em empate (50-50), Adam Schiff disse estar pronto para pedir ao chefe da Suprema Corte John Roberts, que preside o julgamento, para decidir.

Enquanto isso, Donald Trump perdeu a paciência contra o democrata nesta quinta-feira. "É um político corrupto que sonha apenas com essa farsa de destituição", escreveu no Twitter.

O presidente deve ir à tarde a Michigan e depois participar de um comício em Iowa. Este estado do meio-oeste lançará na segunda-feira as primárias democratas para a indicação para a eleição presidencial.