A economia britânica na véspera do Brexit

Três anos e meio após a decisão britânica de deixar a União Europeia, o Reino Unido experimenta uma situação econômica paradoxal: os investimentos caíram e o crescimento é lento, mas o desemprego está em um mínimo histórico.

- Quanto custou o Brexit até agora?

É difícil dar uma resposta precisa a essa pergunta, mas algumas tendências claras foram observadas, incluindo uma queda nos investimentos, com um ano particularmente ruim em 2018.

Por outro lado, o crescimento caiu de 1,8% em 2017 para 1,4% em 2018, de acordo com o Escritório de Estatísticas Nacionais (NSO).

E para 2019, o crescimento poderá cair para 1,3%, a menor taxa de expansão desde 2009, segundo estimativas de economistas compiladas pelo Tesouro.

No entanto, a situação não é totalmente sombria.

Primeiro, o Reino Unido não é o único país com crescimento lento, em um contexto global dominado por incertezas e tensões comerciais. A Comissão Europeia espera que o crescimento da zona do euro seja reduzido para 1,1% em 2019.

Segundo, o mercado de trabalho do Reino Unido mostra boa saúde, com desemprego de 3,8%, o menor em 45 anos e uma taxa de emprego nunca vista antes, de 76,3% no período de três meses que terminou no final de novembro.

Os salários continuam a crescer mais rapidamente do que os preços (+3,2% na comparação anual com 1,5% de inflação), embora não tenham retornado aos níveis anteriores à crise financeira de 2008 e as desigualdades permaneçam flagrantes.

- Houve um efeito de Boris Johnson?

A esmagadora vitória de Boris Johnson nas eleições legislativas de dezembro e a clareza trouxe à situação após meses de adiamentos podem ter um efeito positivo na economia, segundo vários indicadores.

A primeira estimativa dos índices que medem o crescimento da atividade indicou na semana passada uma recuperação da economia em um nível que não era visto desde setembro de 2018, após cinco meses de queda.

Além disso, uma pesquisa publicada pelo principal sindicato patronal, CBI, mostrou uma clara recuperação do otimismo entre os empresários do setor manufatureiro.

A confiança aumentou para +23% no período de três meses encerrado em janeiro, algo que não ocorria desde 2014, em comparação com -44% da pesquisa anterior.

Em outro sinal de melhoria pós-eleitoral, os preços dos imóveis em Londres, em crise há meses, se recuperaram consideravelmente em janeiro, segundo o site Rightmove.

O primeiro-ministro também prometeu acabar com a austeridade e anunciou um aumento de 6,2% no salário mínimo em 1º de abril para funcionários com mais de 25 anos. É provável que essa medida estimule o consumo e, portanto, o crescimento.

- O que esperar até 2020?

Depois que o Brexit entrar em vigor na noite de sexta-feira, muitas questões não resolvidas permanecerão, incluindo as futuras relações comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia e as negociações de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos.

Portanto, é provável que o período de incerteza dure pelo menos alguns meses, com suas consequências econômicas negativas.

O crescimento pode continuar a cair: o Banco da Inglaterra atualmente prevê 1,2% em 2020.

No entanto, o banco central anunciará suas novas estimativas hoje e uma decisão sobre sua principal taxa de juros que pode cair para estimular a atividade.

Enquanto isso, o Fundo Monetário Internacional espera que o crescimento britânico seja de 1,4% este ano, comparado a 1,3% na zona do euro como um todo.