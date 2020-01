Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciais à comunidade global de investimentos, anunciou hoje que Paula Volent e Sandy C. Rattray foram nomeados para atuar como diretores independentes do Conselho de Administração da MSCI (o "Conselho"). Suas nomeações entrarão em vigor em 26 de fevereiro de 2020. Essas nomeações aumentam o conselho de dez para doze diretores.

"À medida que prosseguimos com a nossa missão de habilitar os investidores a criar portfólios melhores para um mundo melhor, estamos incrivelmente entusiasmados em dar as boas-vindas à Paula e Sandy ao nosso conselho, ambos com ampla experiência no setor de investimentos. A suas experiências e conhecimentos globais em diversas classes de ativos e tendências emergentes do setor, incluindo a inovação tecnológica, fortalecerão ainda mais a extensão dos talentos de nosso conselho", disse Henry A. Fernandez, presidente do conselho e diretor executivo da MSCI.

"Paula é bem versada em investimentos da classe de diversos ativos e alocação de ativos, como demonstrado por seu excelente histórico de gerenciamento de uma doação sofisticada, e nos ajudará a desenvolver ainda mais a nossa estratégia de proprietário de ativos. Com sua extensa carreira em gerenciamento de ativos e a sua experiência em negociação de derivativos e índices de volatilidade, Sandy poderá proporcionar informações sobre os muitos casos de uso de índices e a importância do gerenciamento de riscos aos nossos clientes. Estou confiante de que eles oferecerão perspectivas variadas e valiosas, enquanto executamos a nossa estratégia e promovemos o valor dos acionistas a longo prazo", acrescentou Fernandez.

Paula Volent.Volent é atualmente vice-presidente sênior de investimentos e diretora de investimentos do Bowdoin College, cargo que exerce desde 2006. Anteriormente, atuou como vice-presidente de investimentos no Bowdoin College de 2002 a 2006 e tesoureira associada no Bowdoin College de 2000 a 2002. Antes de ingressar no Bowdoin College em 2000, Volent atuou como associada sênior no Yale Investments Office e antes de se concentrar no gerenciamento de doações, ela trabalhou como conservadora de materiais em papel. Paula possui um mestrado em Administração de Empresas pela Yale School of Management, um mestrado em Artes do Instituto de Belas Artes da Universidade de Nova York e um bacharelado em Artes da Universidade de New Hampshire.

Sandy C. Rattray.Atualmente, Rattray é diretor de investimentos do Man Group plc, cargo que ocupa desde 2017. Anteriormente, atuou como CEO da Man AHL de 2013 a 2017 e como diretor de investimentos da Man Systematic Strategies de 2010 a 2013. Antes de assumir estes cargos, ele ocupou vários outros cargos de liderança sênior no Man Group. Antes de ingressar na GLG Partners, que mais tarde foi adquirida pelo Man Group, em 2007, ele passou 15 anos na Goldman Sachs, onde ocupou vários cargos, incluindo o de diretor administrativo e chefe do grupo de estratégia fundamental. Sandy C. Rattray também faz parte do conselho consultivo da MSCI. É mestre em Ciências Naturais e Economia pela Universidade de Cambridge e é licenciado em Direito pela Université Libre de Bruxelles.

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciais à comunidade global de investimentos. Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, capacitamos as melhores decisões de investimento ao possibilitar que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco e retorno e criem, com confiança, portfólios mais eficientes. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, que os clientes utilizam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de investimento. Para saber mais, visite www.msci.com. MSCI#IR

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995. Estas declarações prospectivas estão relacionadas a eventos futuros ou a desempenho financeiro futuro e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações que sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, níveis de atividade, desempenho ou realizações expressas ou implícitas por estas declarações. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas pelo uso de palavras como "poder", "poderia", "esperar", "pretender", "planejar", "procurar", "antecipar", "acreditar", "estimar", "prever", "potencial" ou "continuar" ou o antônimo destes termos, ou outra terminologia comparável. Você não deve confiar indevidamente nas declarações prospectivas, pois envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que estão, em alguns casos, fora do controle da MSCI e que podem afetar materialmente os resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações reais.

Outros fatores que poderiam afetar materialmente os resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações podem ser encontrados no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018, arquivado na Securities and Exchange Commission ("SEC") em 22 de fevereiro de 2019, e em relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e nos relatórios atuais no Formulário 8-K arquivados ou fornecidos à SEC. Se algum desses riscos ou incertezas se materializar, ou se as premissas subjacentes da MSCI forem incorretas, os resultados reais podem variar significativamente do que a MSCI projetou. Qualquer declaração prospectiva neste comunicado de imprensa reflete os pontos de vista atuais da MSCI em relação a eventos futuros e está sujeita a estes e outros riscos, incertezas e premissas relacionadas às operações da MSCI, resultados operacionais, estratégia de crescimento e liquidez. A MSCI não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente estas declarações prospectivas por qualquer motivo, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

