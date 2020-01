Pompeo discute em Londres acordo pós-Brexit e presença da Huawei no Reino Unido

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou nesta quinta-feira que os Estados Unidos e o Reino Unido manterão e aprofundarão sua relação especial, assim que este país deixar a União Europeia, nesta semana. Ele também disse que o descontentamento americano com a decisão britânica de permitir que a chinesa Huawei tenha um papel na rede sem fio de alta velocidade 5G do país não deve afetar os laços de um modo mais geral.



Pompeo se reuniu com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para enfatizar as preocupações americanas sobre a Huawei. Mas ele ressaltou que espera que isso possa ser resolvido, conforme surgem mais detalhes sobre os limites que podem ser colocados à companhia e sobre os avanços na tecnologia de comunicações.



Pompeo minimizou as preocupações sobre a presença da Huawei na rede de 5G britânica, que poderia atrapalhar o compartilhamento de informações. De qualquer modo, considerou: "Essa relação é profunda. É forte e continuará", disse em evento com o ministro das Relações Exteriores britânico, Dominic Raab, antes de se reunir com Johnson.



Os EUA têm feito lobby com aliados europeus para proibir a Huawei, citando preocupações de possível espionagem, após Pequim estabelecer uma lei nacional de inteligência em 2017. A companhia nega qualquer risco. Na terça-feira, Londres decidiu que a Huawei poderá ter um papel limitado no fornecimento de novos equipamentos de rede de alta velocidade, ignorando as advertências de Washington.



Pompeo está em Londres na primeira parada de uma viagem à Europa e à Ásia Central, que incluirá também Ucrânia, Bielo-Rússia, Casaquistão e Usbequistão. Fonte: Associated Press.