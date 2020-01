Crescimento dos EUA desacelera em 2019, a 2,3%

O crescimento dos Estados Unidos caiu no ano passado, a um ritmo anual de 2,3% contra 2,9% de 2018, porque as empresas frearam os investimentos durante a guerra comercial com a China, aponta uma estimativa preliminar do Departamento do Comércio publicada nesta quinta-feira (30).

A expansão do Produto Interno Bruto (PIB) da primeira economia mundial foi, no entanto, maior que o previsto no último trimestre, situando-se em 2,1% frente ao 1,8% antecipado pelos analistas.

Com 2,3%, o crescimento de 2019 continua sendo forte, mas se afasta da meta dos 3% desejados pelo presidente americano, Donald Trump.

Além do freio nos investimentos das empresas (+2,1% contra 6,4% de 2018), a crise do 737 MAX da Boeing, um dos grandes nomes do comércio exterior, afetou as exportações americanas, que permaneceram inaltaredas depois de crescer 3% em 2018.

As agências de segurança aérea de todo o mundo proíbem voos do principal modelo de avião da Boeing desde março de 2019, após dois acidentes fatais protagonizados pelo 737 MAX que mataram 346 pessoas.

Uma das boas notícias para o país é que o gasto das famílias, que representa 70% do PIB americano, permaneceu alto (+2,6%) em 2019, mas abaixo dos 3% de 2018.