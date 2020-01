Países da UE ratificam o acordo do Brexit

Os países da União Europeia (UE) ratificaram nesta quinta-feira por escrito o acordo do Brexit, completando assim o procedimento no bloco, na véspera da saída do Reino Unido.

"O acordo entrará em vigor no momento em que o Reino Unido sair da UE, em 31 de janeiro de 2020 às 23H00 GMT" (20H00 de Brasília), informa o Conselho da UE em um comunicado após a ratificação.

Os britânicos devem seguir respeitando as normas europeias até o fim do ano, um período de transição durante o qual Londres e Bruxelas deverão negociar sua futura relação comercial.

O Brexit encerrará 47 anos de adesão britânica.

A comissária europeia para a Concorrência, a dinamarquesa Margrethe Vestager, afirmou nesta quinta-feira que sentirá falta do "senso de humor britânico, assim como de sua cultura".