O crescimento dos Estados Unidos caiu no ano passado, a um ritmo anual de 2,3% contra 2,9% de 2018 - aponta uma estimativa preliminar do Departamento do Comércio publicada nesta quinta-feira (30), acrescentando que as empresas frearam seus investimentos durante a guerra comercial com a China.

A expansão do Produto Interno Bruto (PIB) da primeira economia mundial foi mais alta, porém, do que o previsto no último trimestre, situando-se em 2,1% frente ao 1,8% antecipado pelos analistas.