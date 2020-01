Dez esculturas de Salvador Dalí roubadas de uma galeria em Estocolmo

Dez esculturas do mestre do surrealismo Salvador Dalí foram roubadas nesta quinta-feira em uma galeria em Estocolmo, afirmou o proprietário do local à AFP.

Os ladrões quebraram a porta de vidro da galeria Couleur, no elegante bairro de de Östermalm, e levaram as obras, estimadas entre 20.00 e 50.000 euros cada, antes de fugir em um veículo, de acordo com testemunhas.

As esculturas de bronze, das quais existem cerca de 350 cópias numeradas no mundo, vieram de uma coleção suíça e haviam sido emprestadas.

Peder Enström, proprietário da galeria, considerou que "3, 4, 5 ou até 6 pessoas" poderiam ter sido responsáveis pelo roubo.

"Os certificados (de autenticidade das obras) não foram levados, o que é bom, porque será muito difícil vender as esculturas sem esses documentos", acrescentou.