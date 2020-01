Netanyahu apresenta plano de Trump a Putin como 'oportunidade única'

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, garantiu ao presidente russo, Vladimir Putin, nesta quinta-feira (30), que o polêmico plano apresentado na terça por Donald Trump é "uma oportunidade única" para resolver o conflito palestino-israelense.

Putin, que recebeu Netanyahu no Kremlin, não fez comentários ao início desta reunião.

"Você é o primeiro dirigente, com o qual eu falo do 'acordo do século' de Donald Trump (...) Acho que tem aqui, talvez, uma oportunidade única, e quero falar com você sobre isso e também ouvir sua opinião", disse Netanyahu.

Até agora, a Rússia não comentou em detalhe a proposta de Trump, mas destacou que, aparentemente, entra em conflito com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

Moscou também pediu o diálogo direto entre israelenses e palestinos para conseguir "um compromisso mútuo aceitável".

Este plano faz muitas concessões a Israel. Reconhece, sobretudo, o direito israelense de anexar colônias na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967, no estratégico e fértil vale do Jordão.