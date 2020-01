Biden e Sanders chegam a caucus democrata de Iowa empatados, diz pesquisa

A cinco dias do caucus em Iowa, as votações que dão início à corrida pela indicação do candidato democrata às presidenciais americanas de novembro, Joe Biden e Bernie Sanders aparecem empatados, segundo uma nova pesquisa divulgada nesta quarta-feira (29).

Várias pesquisas este mês mostram que Biden, Sanders, Pete Buttigieg - ex-prefeito de South Bend, Indiana - e a senadora Elizabeth Warren estão no nível mais alto e com pouca distância nas preferências dos moradores do coração do estado.

Mas em um sinal do dinamismo da disputa, enquanto os democratas refletem sobre quem poderia derrotar Donald Trump, a última pesquisa do instituto da Universidade de Monmouth mostra que 45% dos eleitores de Iowa estão abertos a mudar seu apoio na própria noite da votação.

O esquerdista Sanders situou-se esta semana sobre o moderado Biden na média das pesquisas elaborada pela RealClearPolitics em Iowa.

Mas a pesquisa mais recente do Monmouth, uma das últimas antes do caucus de Iowa, situa Biden sutilmente à frente com 23% de apoio, seguido de Sanders com 21%.

Warren, que assim como Sanders também promove políticas liberais, incluindo o seguro médico universal e que em novembro liderava a pesquisa da Monmouth, sitou-se em terceiro lugar, com 16%.

Buttigieg, que compete no centro como Biden, estava um ponto atrás de Warren.

A pragmática senadora Amy Klobuchar ficou em quinto lugar com 10% de apoio, reportou Monmouth, cuja consulta telefônica a 544 possíveis eleitores do caucus de Iowa tem margem de erro de 4,2 pontos percentuais.

Os pré-candidatos democratas estão fazendo um esforço final em Iowa, onde o resultado é considerado crucial para os candidatos que buscam a indicação do partido.

Um resultado favorável nesta votação impulsiona um candidato à próxima votação, enquanto um mau desempenho significa o fim amargo de uma campanha. As pesquisas nacionais, Biden é o favorito acima de Sanders e Warren.

Mike Bloomberg, o ex-prefeito milionário da cidade de Nova York, saltou para o quarto lugar em nível nacional, embora tenha entrado na corrida e não está na disputa em Iowa.

Os moradores de Iowa que votam no caucus fazem reuniões locais com lançamentos de candidatos e debatem antes de se definirem por alguém.