Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA está monitorando e avaliando o impacto potencial do Coronavírus em seus eventos MWC20, realizados anualmente em Barcelona, Xangai e Los Angeles, bem como na Mobile 360 Series de conferências regionais. O próximo evento do MWC em Barcelona, de 24 a 27 de fevereiro de 2020, ocorrerá conforme planejado, em todos os locais da Fira Gran Via e Fira Montjuïc, incluindo YoMo e Four Years From Now (4YFN). Especificamente, para o MWC Barcelona 2020, várias medidas já estão em vigor e atualizações podem ser encontradas em www.mwcbarcelona.com/about/news/.

A GSMA irá:

-- Seguir com cuidado e aderir às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), todas as recomendações aplicáveis do governo chinês, todas as recomendações da autoridade sanitária espanhola e todas as recomendações e protocolos policiais / de saúde

-- Fornecer pessoal médico adicional para suporte no local durante e após o evento

-- Trabalhar com a Fira de Barcelona para garantir produtos higienizantes suficientes em todos os locais e implementar outras atividades segundo as recomendações de nossas parcerias da cidade

-- Apoiar expositores que talvez não possam viajar ao MWC Barcelona (por meio de gerentes de contas da GSMA ou da equipe de atendimento ao cliente).

A GSMA confirma que não houve impactos de inscrição no MWC Barcelona até o momento e novas atualizações serão emitidas à medida que a recomendação for se desenvolvendo. No entanto, recomendamos fortemente aos expositores e participantes que implementem diretrizes e protocolos adequados, conforme sugerido pela OMS e outras autoridades de saúde, para conter e mitigar qualquer propagação adicional do vírus. Atualmente, a OMS decidiu não declarar uma emergência de saúde pública mundial, informando que ainda era muito cedo para tal mudança e recomendou que "sejam implementadas medidas para limitar o risco de exportação ou importação da doença, sem restrições desnecessárias de trânsito internacional." A recomendação atualizada da OMS pode ser encontrada aqui: www.who.int/ith/2020-27-01-outbreak-of-Pneumonia-caused-by-new-coronavirus/en/ e o comunicado de imprensa mais recente emitido pela OMS aqui: https://www.who.int/news-room/detail/28-01-2020-who-china-leaders-discuss-next-steps-in-battle-against-coronavirus-outbreak.

