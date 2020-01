Chefe da OMS convoca nova reunião de emergência na quinta sobre coronavírus

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta quarta-feira que convocará na quinta o comitê de emergência sobre o coronavírus que apareceu na China, a fim de determinar se a epidemia constitui ou não um alerta internacional.

"Decidi reunir novamente amanhã o Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional sobre o novo #coronavírus (2019-nCoV) para me aconselhar sobre a questão de saber se a epidemia atual constitui uma emergência de saúde pública de alcance internacional", escreveu Tedros Adhanom Ghebreyesus no Twitter.

"A maioria dos mais de 6.000 casos do novo #coronavírus é encontrada na China - apenas 1%, ou seja, 68 casos, foram registrados hoje em 15 outros países", acrescentou.