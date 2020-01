Comunicado do Business Wire :KIOXIA Holdings Corporation

A Kioxia Holdings Corporation anunciou hoje a nomeação de Masaki Momodomi como Diretor de tecnologia (Chief Technology Officer, CTO) da Kioxia, com efeito imediato. Momodomi ocupa o cargo do CTO anterior, Nobuo Hayasaka, que foi nomeado Presidente e CEO da Kioxia.

Momodomi possui um histórico de experiência no setor de memória, trazendo mais de 40 anos de experiência em cargos na Kioxia, Toshiba Memory e Toshiba Corporation. Após a separação da Toshiba Memory da Toshiba Corporation, Momodomi foi nomeado diretor da Toshiba Memory, atualmente Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia de Memória da Kioxia. Anteriormente, ele atuou como diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Semicondutores da Toshiba Corporation.

Pioneiro no campo da memória, em 1987 Momodomi foi coautor de uma dissertação sobre a invenção da Toshiba da memória NAND Flash, desempenhando um papel vital no crescimento exponencial da agora onipresente tecnologia. Momodomi se formou na Faculdade de Engenharia da Universidade Kyushu em Fukuoka, Japão.

"Tenho a maior confiança na capacidade, visão e mentalidade inovadora de Momodomi para liderar o avanço tecnológico da Kioxia", disse Nobuo Hayasaka, presidente e CEO da Kioxia. "Sua vasta experiência e conhecimento ajudarão a impulsionar o legado da Kioxia como líder do setor continuamente na vanguarda da inovação em memória".

"Estou honrado em assumir esse papel de liderança, especialmente em um momento tão crucial no setor de memória", disse Momodomi. "Com a direção do Dr. Hayasaka, pretendo levar a Kioxia adiante para alcançar nosso objetivo de expandir nossos negócios de unidades de estado sólido e capitalizar em novos mercados, como a memória da próxima geração".

A Kioxia é líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (Solid State Drive, SSD). Em abril de 2017, a Toshiba Memory, sua antecessora, foi desmembrada da Toshiba Corporation, empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em elevar o mundo com memória, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado em memória para a sociedade. A BiCS FLASH?, tecnologia inovadora de memória flash em 3D da Kioxia, está definindo o futuro do armazenamento em aplicativos de alta densidade, inclusive em smartphones avançados, PCs, SSDs, automóveis e centros de dados.

