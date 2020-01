Cerca de 60 empresas financeiras retornarão a Luxemburgo antes do Brexit

Quase 60 empresas financeiras retornarão para Luxemburgo antes que a saída do Reino Unido da União Europeia se torne oficial, afirmaram várias fontes nesta quarta-feira.

De acordo com o Luxembourg for Finance, uma agência de promoção no país, "cerca de 60 empresas financeiras anunciaram publicamente o deslocamento de suas atividades em Luxemburgo por causa do Brexit".

Já a empresa de consultoria KPMG estimou em 65 o número de realocações de empresas financeiras em Luxemburgo, à frente da Irlanda (64), Holanda e França (30 cada).

Luxemburgo, um pequeno país de 600.00 habitantes, é atualmente o segundo centro mundial de fundos de inversão e o primeiro da Europa.