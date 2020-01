Comunicado do Business Wire :Dole Food Company, Inc.

A Dole Food Company anunciou que a The Standard Fruit Company of Costa Rica S.A., subsidiária da Dole Food Company, recebeu em 22 de novembro o prêmio "Responsabilidade Social em Ação" da Câmara de Comércio da Costa Rica e América do Norte (AmCham) em reconhecimento ao programa Green Star Initiative da empresa.

(LtoR): Roberto Cordero - Climate Change & Sustainability Services Partner (Ernst & Young). Jonatan Steinig - Technical Advisor for Business & Biodiversity in Central America & Dominican Republic Program GIZ. Melina Mardones - Technical Advisor for the Business & Biodiversity in Central America & Dominican Republic Program GIZ. José Alberto Samudio - Senior Environmental Technician. Edwin Retana - Senior Environmental Technician. Natalia Díaz - Public Affairs / Dole Tropical Products Latin America. Elías Solías - President of AmCham Costa Rica. José Pablo Masís - HR Supervisor / Standard Fruit Company of Costa Rica. André Garnier - Minister of Coordination with the private sector. Renato Acuña - President / Dole Tropical Products Latin America. Marco Tulio Escobedo - HR Director / Standard Fruit Company of Costa Rica. Sharon Day - US ambassador to Costa Rica. Rudy Amador - Regional Director Product Stewardship & Sustainable Agriculture / Dole Tropical Products Latin America. (Photo: Business Wire)

O programa Green Star Initiative foi iniciado em 2016 como uma abordagem integrada para a gestão de paisagem em Valle La Estrella ao incorporar educação ambiental, restauração ecológica, energia e agricultura, biodiversidade e neutralidade de carbono em um modelo de produção do setor de bananas.

Um dos principais componentes do projeto foi a neutralidade de carbono, o que incluiu a implementação de práticas de campo para reduzir e mitigar a pegada de carbono, a medição das emissões e da captura de carbono nos recursos florestais existentes e a determinação do equilíbrio de carbono para as operações em Valle La Estrella. As operações de banana se tornaram positivas em carbono, e as informações desenvolvidas nesse programa podem ser utilizadas para a concretização do status de neutralidade de carbono para a fazenda.

"A sustentabilidade ambiental é fundamental para nossas crescentes operações e todos os negócios da empresa", declarou Renato Acuña, presidente da Dole Tropical Products Latin America. "O projeto Green Star Initiative mostra que é possível conservar a biodiversidade sem que haja conflito com decisões empresariais. Todos nós na Standard Fruit e na Dole acreditamos profundamente no que estamos tentando fazer para reduzir nossa pegada de carbono, e nos sentimos honrados pelo reconhecimento de nossos esforços."

O prêmio "Responsabilidade Social em Ação" da AmCham busca promover e reconhecer as empresas que possuem uma gestão de negócios responsável e integral, unificando os campos econômico, social e ambiental para o desenvolvimento do país. Trinta empresas foram indicadas em 2019 por um total de 37 programas agrupados em cinco categorias: Parcerias público-privadas, Comunidade, Colaboradores, Meio ambiente e Cadeia de valor.

O projeto Green Star Initiative saiu vencedor dentre 18 inscritos na categoria Meio ambiente.

O evento de premiação reuniu muitos convidados especiais, como André Garnier, ministro da Coordenação com o Setor Privado da Costa Rica; Victoria Hernández, ministra de Economia, Indústria e Comércio da Costa Rica; Sharon Day, embaixadora dos Estados Unidos na Costa Rica; e mais de 200 executivos e representantes do meio empresarial.

Sobre a Dole Food Company

A Dole Food Company, Inc. é uma das maiores produtoras e comerciantes mundiais de frutas e legumes frescos de alta qualidade. A Dole lidera o mercado em muitos dos produtos que vende e também em matéria de educação nutricional. Para mais informações, acesse www.dole.com.

Contato nos EUA: William Goldfield 818-874-4647 william.goldfield@dole.com

