França insiste em solução de dois Estados no conflito entre israelenses e palestinos

A França insistiu nesta quarta-feira na necessidade de uma solução com dois Estados que respeite o direito internacional, um dia depois da apresentação do plano de paz do presidente americano Donald Trump para o Oriente Médio.

"A França expressa sua convicção de que a solução de dois Estados, de acordo com o direito internacional e os parâmetros estabelecidos internacionalmente, é necessária para estabelecer uma paz justa e duradoura no Oriente Médio", afirmou a porta-voz do ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

"A França continuará atuando nesta direção em conjunto com os Estados Unidos, os sócios europeus e todos aqueles que possam contribuir para alcançar este objetivo", completou.

O plano de paz americano, que entre outras coisas propõe Jerusalém como capital única e indivisível do Estado de Israel e reconhece a anexação israelense dos territórios colonizados no Vale do Jordão, foi rejeitado categoricamente pela Autoridade Palestina.