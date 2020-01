ONG afirma que México maquiou índices de violência

A ONG mexicana Alto al Secuestro (parem os sequestros, em tradução livre) informou, ontem, que o país registrou 2.066 ações de sequestro nos primeiros 13 meses do governo do presidente Andrés Manuel López Obrador e acusou a gestão de fraudar o número de crimes em seus relatórios oficiais.



A ONG diz ter achado uma diferença de 452 casos entre os compilados por ela e os registros oficiais. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.