EUA recuperam corpos de aeronave que caiu no Afeganistão

As forças americanas recuperaram ontem os corpos dos dois militares que estavam no avião de vigilância que caiu na segunda-feira na Província de Ghazni, em uma área controlada pelo Taleban. Também foi recuperado o gravador de dados do voo.



"A causa da queda ainda está sendo investigada e não há indícios de que a aeronave tenha sido atingida por fogo inimigo", disseram as forças americanas em um comunicado. O Taleban disse na segunda-feira que tinha derrubado o Bombardier E-11A. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.