Identificado corpo de Kobe Bryant entre vítimas do acidente aéreo

Não havia dúvida de que Kobe Bryant estava entre as vítimas, mas já é oficial: a medicina legal identificou oficialmente nesta terça-feira o corpo do ídolo do basquete e de outras três das nove vítimas mortas no acidente de helicóptero que ocorreu há dois dias.

"Através de impressões digitais, os investigadores identificaram três homens e uma mulher que estavam na aeronave", incluindo o ex-jogador do Los Angeles Lakers e o piloto do helicóptero aeronave, Ara Zobayan.

Os outros cadáveres identificados são de Altobelli e Sarah Chester.

"Os investigadores ainda estão trabalhando na identificação dos cinco mortos restantes", incluindo a filha de Bryant, Gianna, de 13 anos.

As autoridades recuperaram entre domingo e segunda-feira os nove corpos do local do desastre, uma intrincada área montanhosa em Calabasas, a sudoeste de Los Angeles.

O helicóptero Sikorsky S-76 caiu na manhã de domingo e levava Bryant, 41 anos, do condado de Orange, onde morava, até sua academia esportiva Mamba em Thousand Oaks, onde sua filha disputaria uma partida de basquete.

A notícia de sua morte provocou grande consternação em todo planeta, a começar pelos moradores de Los Angeles que o viram jogar por 20 anos.

Em uma praça localizada na frente do Staples Center, casa dos LA Lakers, vários altares improvisados foram criados em homenagem ao astro, com balões, tênis, bonés, flores e velas.

- "Alta velocidade" -

O Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB), que investiga acidentes aéreos envolvendo aeroaves civis, divulgou nesta terça um vídeo onde é possível ver os destroços e as cinzas no local da queda do helicóptero, que pertencia ao ex-jogador.

"A velocidade da queda era superior a 600 metros por minuto", disse Jennifer Homendy, membro da equipe do NTSB designada para o caso, em entrevista coletiva.

"Foi uma descida bastante acentuada em alta velocidade", acrescentou.

O NTSB pretende divulgar um relatório preliminar do caso em dez dias e um final entre 12 e 18 meses.

A aeronave não contava com um dispositivo de alerta de proximidade de solo (TAS), que não era necessário, embora o NTSB recomendasse que as autoridades federais esse exigência.

O helicóptero també não possuía uma caixa-preta, já que esse equipamento não era exigido.

Os investigadores encontraram um iPad, possivelmente do piloto, muito experiente com mais de 8.000 horas de voo, que será analisado.

O clima continua sendo uma parte desconhecida e crucial da investigação. A neblina era suficientemente intensa no domingo, a ponto de a Polícia usar seus próprios helicópteros somente à tarde.

No domingo, a neblina era forte o suficiente para que a polícia e o xerife deixassem seus próprios helicópteros em terra.

"Temos um meteorologista na equipe que está analisando o clima e a tomada de decisões para voar naquele horário", disse Homendy.

- "Devastado" -

Os Lakers deveriam retornar ao Staples Center nesta terça-feira para enfrentar o LA Clippers pela temporada regular, mas a NBA decidiu adiar o jogo para uma data ainda a ser determinada "por respeito aos Lakers, profundamente abalados pela trágica perda de uma lenda da organização".

Sua próxima partida em casa está marcada para sexta-feira contra o Portland Trail Blazers. No site de revenda de ingressos StubHub, a entrada mais barata era de 768 dólares e a mais cara US$ 10.000.

O astro LeBron James afirmou que estava "devastado" com a morte de Bryant em uma publicação no Instagram, na qual também prometeu continuar o legado de seu amigo nos Lakers.

"Estou sentado aqui tentando escrever algo para este post, mas cada vez que tento eu começo a chorar de novo, ao pensar em você, na minha sobrinha Gigi e na amizade/laço/irmandade que nós tínhamos", escreveu.

Já o tenista sérvio Novak Djokovic disse que Kobe era seu "mentor".

"Ele foi um dos melhores atletas de todos os tempos. Ele me inspirou e muitas outras pessoas no mundo", afirmou o tenista com lágrimas nos olhos depois de se classificar para as semifinais do Aberto da Austrália.