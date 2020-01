As autoridades chinesas anunciaram nesta terça-feira que mais 25 pessoas faleceram por conta do foco do novo coronavírus em Hubei, elevando para 131 o número de mortos por esta doença nesta província do centro da China onde começou a epidemia.

Até o momento, 840 novos casos de infecção foram confirmados na mesma província, totalizando 5.300 pacientes contaminados pelo vírus em todo o país, de acordo com as fonte oficiais.