Após cinco sessões de queda, petróleo fecha em alta

O petróleo recuperou parte de suas perdas das últimas cinco sessões nesta terça-feira. Ele vinha sofrendo com a propagação da epidemia de um coronavírus, com origem em Wuhan, na China.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março subiu 0,3%, a 59,51 dólares, enquanto em Nova York o barril de WTI para mesma data teve alta de 0,6%, a 53,48 dólares.

"Os preços do petróleo recuperaram um pouco de fôlego devido a bons indicadores dos Estados Unidos", disse à AFP Naeem Aslam, da Avatrade.

Nesta terça, o governo americano informou que a confiança dos consumidores do país subiu mais que o esperado em janeiro, após uma queda no mês anterior. As encomendas de bens duráveis também tiveram um aumento maior que o estimado.