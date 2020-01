Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global firmou uma colaboração com a Lipa Meir & Co., uma das firmas de advocacia mais estabelecidas e conceituadas em Israel, acrescentando dimensão à presença existente da organização no Oriente Médio.

Liderada pelo sócio-gerente da firma, Alon Pomeranc, a Lipa Meir & Co., fundada em 1987, é composta por mais de 80 profissionais jurídicos especializados em uma variedade de serviços legais, incluindo direito societário, fusões e aquisições, litígios e resolução de disputas, antitruste e concorrência, bancos e finanças, energia e infraestrutura, mercados de capitais e valores mobiliários, financiamento de projetos, tecnologia limpa e energia limpa, saúde e ciências da vida, alta tecnologia e tecnologia e imóveis. A empresa também tem sido consistentemente reconhecida por diretórios jurídicos globais, incluindo Chambers and Partners, Legal 500,IFLR1000e WTR.

"A Lipa Meir & Co. está comprometida e presta rotineiramente serviços jurídicos do mais alto calibre, e nos esforçamos constantemente para expandir nossas ofertas de serviços", disse Alon. "Nosso objetivo é atuar como um balcão único para nossos clientes, e a oportunidade de colaborar com a Andersen Global nos permite fazer isso, fornecendo a nossos clientes os recursos de uma empresa global, mantendo os mais altos padrões profissionais."

"A Lipa Meir tem uma reputação excelente em Israel e no Oriente Médio, e Alon tem uma visão fantástica para a empresa desde que se tornou sócio-gerente", disse Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. "Ele e sua equipe fornecem aos clientes as melhores soluções da categoria e priorizam administração, independência e transparência. Combinado com a nossa equipe existente em Israel, teremos uma presença formidável neste mercado."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com cerca de cinco mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 167 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200128005817/pt/

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.