Os países com casos confirmados de coronavírus

Segue abaixo a lista dos países que anunciaram casos de contágio de um novo coronavírus, da mesma família da Sars, desde o seu surgimento, em dezembro, em Wuhan, centro da China.

- CHINA -

São 106 mortes e mais de 4.500 casos confirmados em todo o país, de acordo com o último balanço oficial desta terça-feira (28).

A maioria das vítimas está na província de Hubei (centro), mas as autoridades confirmaram várias mortes em outros lugares, incluindo a primeira na capital, Pequim.

Macau, um popular centro de apostas entre turistas do continente, confirmou sete casos até terça-feira.

Em Hong Kong, oito pessoas são portadoras da doença. Dessas, seis chegaram através de um terminal ferroviário de alta velocidade recém-construído que conecta a cidade ao continente.

- ESTADOS UNIDOS -

Cinco casos confirmados: na Califórnia, Arizona, Illinois e no estado de Washington. Todos eles visitaram Wuhan, segundo as autoridades.

- FRANÇA -

A França tem quatro casos confirmados, um em Bordeaux e três em Paris. Três pacientes visitaram a China e estão isolados. O quarto é um turista chinês em estado grave, internado em Paris.

- ALEMANHA -

O primeiro caso do país - e o primeiro caso de transmissão de humano para humano em solo europeu - foi confirmado nesta terça-feira na região sul da Baviera.

O paciente contraiu a doença de um colega chinês que visitou a Alemanha na semana passada.

Mais tarde, foi confirmada a infecção de outros três colegas de trabalho que tiveram "contato próximo" com o primeiro paciente alemão.

- AUSTRÁLIA -

Cinco casos confirmados. O primeiro foi um homem que chegou vindo de Wuhan em Melbourne e o último que chegou a Sydney depois de visitar a mesma cidade.

- CANADÁ -

O Canadá confirmou seu primeiro caso do vírus na segunda-feira, um homem que viajou para Wuhan, e relatou um segundo caso suspeito - sua esposa - que fez a viagem com ele.

- JAPÃO -

As autoridades sanitárias do Japão confirmaram nesta terça-feira o sétimo caso, e o primeiro do país de transmissão de humano para humano.

Segundo as autoridades japonesas, o homem infectado de 60 anos não havia visitado Wuhan, mas havia transportado recentemente turistas da área em seu ônibus.

- MALÁSIA -

Quatro casos confirmados. Quatro chineses de Wuhan, que chegaram para passar férias.

- SINGAPURA -

Sete casos confirmados. Todos os pacientes chegaram de Wuhan.

- COREIA DO SUL -

Até agora, existem quatro casos confirmados. Em 20 de janeiro, o primeiro caso foi confirmado, uma mulher de 35 anos que viajou para Wuhan. O quarto é um homem de 55 anos que também estava em Wuhan.

- TAIWAN -

Taiwan confirmou sete casos até agora, os dois últimos são mulheres chinesas, com setenta anos, que chegaram ao país como parte de um grupo de turistas em 22 de janeiro.

- TAILÂNDIA -

A Tailândia anunciou 14 infecções confirmadas na terça-feira, a taxa mais alta fora da China.

As autoridades de saúde disseram que dos seis novos casos - todos os turistas chineses em Wuhan - cinco da mesma família, com idades entre 6 e 70 anos.

- VIETNÃ -

Dois casos confirmados. São dois chineses, um homem que chegou em 13 de janeiro de Wuhan e seu filho, morador da cidade de Ho Chi Minh, no sul do Vietnã.

- NEPAL -

O Nepal confirmou que um homem de 32 anos de Wuhan estava com a doença. O paciente, que se encontrava inicialmente em quarentena, se recuperou e recebeu alta.

- CAMBOJA -

O Ministério da Saúde do Camboja informou na segunda-feira o primeiro caso do vírus no país. Um homem de 60 anos que chegou de Wuhan e agora está estável em uma ala de isolamento.

- SRI LANKA -

Um caso. O primeiro caso na ilha foi confirmado em 27 de janeiro: um turista chinês de 43 anos que chegou da província de Hubei.