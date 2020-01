Recuperados os nove corpos do acidente que matou Kobe Bryant

Os corpos das nove vítimas do acidente de helicóptero em que morreu a lenda do basquete Kobe Bryant foram recuperados e evacuados do acidentado local do acidente, nos arredores de Los Angeles, informou o departamento de medicina legal nesta terça-feira (28).

Os restos mortais de três vítimas foram recuperados no domingo e das outras seis, na segunda, destalhou em um comunicado. "Atualmente, os investigadores estão trabalhando ativamente na identificação dos mortos. Além disso, estão sendo realizados exames nos corpos", acrescentou o texto.