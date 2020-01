Sem conter as lágrimas, o sérvio Novak Djokovic prestou homenagem a Kobe Bryant, astro do basquete que faleceu em um acidente de helicóptero.

A homenagem foi nesta terça-feira (28), na quadra da Rod Laver Arena, onde se classificou para as semifinais do Aberto da Austrália.

"Foi um dos maiores atletas de todos os tempos. Inspirou a mim e a muitas outras pessoas ao redor do mundo", declarou Djokovic, que escreveu em seu casaco as iniciais KB, assim como os números 8 e 24, que foram usados por Bryant no Los Angeles Lakers, além de um pequeno coração rosa.

"Tive a sorte de ter um bom relacionamento pessoal com ele nos últimos dez anos. Quando eu precisava de um conselho, ou apoio, ele estava lá para mim", declarou Djokovic.

"Ele era meu mentor, meu amigo. Meu coração ficou partido ao saber o que aconteceu com ele e sua filha", completou, sem conseguir conter a emoção.