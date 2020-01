França repatriará cidadãos de Wuhan na quinta-feira

A França repatriará na quinta-feira seus primeiros cidadãos de Wuhan, epicentro da epidemia provocada por um novo coronavírus na China, anunciou o secretário de Estado francês para os Transportes, Jean-Baptiste Djebbari.

"Um primeiro voo de repatriação (...) partirá amanhã (quarta-feira) de Paris e retornará provavelmente na quinta-feira, 30, com pessoas que não apresentam sintomas", declarou Djebbari ao canal CNews.

"Um segundo voo, com data que ainda será determinada, repatriará as pessoas possivelmente portadoras do vírus", completou.

O novo coronavírus deixou 106 mortos na China e infectou mais de 4.500 pessoas.