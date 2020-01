Extrema direita perde em disputa regional na Itália

O líder do partido italiano de extrema direita Liga, Matteo Salvini, não conseguiu derrubar décadas de governo de esquerda na região norte de Emilia-Romana, no domingo, em uma eleição que levou alívio para o governo de centro-esquerda da Itália.



Salvini fez campanha incansavelmente na região desde o início do ano, buscando derrubar o governo de coalizão nacional, que inclui o Partido Democrático. "A maioria governista sai mais forte", disse o líder do PD, Nicola Zingaretti. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.