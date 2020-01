Jornalista é barrada de viagem com Pompeo após discussão com colega de emissora

A correspondente da rádio americana NPR para o Departamento de Estado foi impedida de entrar no avião de Mike Pompeo em sua próxima viagem, após uma discussão entre o secretário e outra jornalista da mesma emissora.

A Associação de Correspondentes do Departamento de Estado protestou nesta segunda-feira contra o que chamou de "represália contra a Rádio Pública Nacional" (NPR, na sigla em inglês), que considerou inaceitável.

Michele Kelemen, uma profissional respeitada que cobriu a diplomacia americana por quase 20 anos, viajaria na quarta-feira com Pompeo para a Europa e a Ásia central, mas o Departamento de Estado a informou de que acabou sendo excluída da viagem.

"Solicitamos respeitosamente ao Departamento de Estado que reconsidere sua decisão", escreveu o presidente da associação, Shaun Tandon, també, correspondente da Agence France-Presse, em um comunicado.

Pompeo perdeu a paciência na sexta-feira após ser pressionado durante uma entrevista com perguntas de outra repórter da NPR, Mary Louise Kelly, sobre o caso ucraniano, no centro do julgamento político contra o presidente Donald Trump.

Segundo o relato dessa jornalista, após a entrevista, com os microfones desligados, o secretário de Estado "gritou" com ela e a insultou por dez minutos.