Pompeo pede que Iraque defenda 'soberania' ante ataques do Irã contra alvos dos EUA

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, pediu nesta segunda-feira (27) ao primeiro-ministro do Iraque, Adil Abdel Mahdi, que defenda a "soberania" de seu país diante dos "ataques" do Irã contra instalações americanas em território iraquiano.

Em um comunicado do Departamento de Estado, Pompeo expressou sua "indignação diante dos ataques contínuos de grupos armados do Irã contra instalações americanas no Iraque, incluindo o ataque com mísseis" no domingo contra a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no qual uma pessoa foi ferida.

"Esses ataques demonstram um desdém maldoso pela soberania iraquiana e a incapacidade de pôr limites a esses perigosos grupos armados", expressou o comunicado.

Em sua conta no Twitter, Pompeo escreveu que "o governo do #Iraque deve tomar ações imediatamente para proteger" a sede diplomática dos Estados Unidos, "como exige a lei internacional".

No domingo, três foguetes impactaram, pela primeira vez diretamente, a embaixada de Estados Unidos em Bagdá, enquanto em todo o Iraque milhares de manifestantes anti-governamentais desafiam das forças de segurança.

Nas últimas semanas na embaixada de Estados Unidos, situada na ultrassegura Zona Verde da capital iraquiana, assim como as bases iraquianas que abrigam soldados americanos, foram alvo de ataques.

Nenhum deles foi reivindicado, mas Washington acusa as milícias pró-iranianas.

O último ataque gerou temores de que o Iraque se ver mergulhado em um conflito entre o Irã e os Estados Unidos, semanas depois das tensões que chegaram ao seu nível máximo depois do assassinato pelos Estados Unidos do general Qassem Soleimani, emissário iraniano no Iraque.